Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябре

Наступает сезон простуд. Вместе с ним эксперты прогнозируют рост цен на лекарства. По разным оценкам, уже в октябре они могут повыситься на 1,5–2%. Лайф разбирался в причинах ожидаемого витка цен и выяснил, какие препараты могут подорожать больше всех.

Почему новые ценники могут появиться в аптеках уже в октябре

Цены на лекарства в России сильно зависят от курса валюты. Импорт составляет 70% российского рынка медикаментов в стоимостном выражении. Таковы данные Национального рейтингового агентства (НРА) на июль. Импортозамещение здесь практически не работает. За семь лет доля зарубежных производителей на этом рынке в денежном выражении сократилась лишь на шесть процентных пунктов, а в упаковках — на один процентный пункт, объяснил главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман.

— Более того, с началом пандемии роль импорта медикаментов лишь усилилась. В апреле 2020 года его объём повысился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, в мае — ещё на 17%, — рассказал аналитик. — Поэтому ослабление рубля неизбежно делает дороже закупки лекарств и отражается на аптечных ценах.

По словам Марка Гойхмана, при росте доллара и евро лекарства дорожают намного больше общей инфляции. Например, по данным Росстата, в августе этого года по сравнению с прошлым рост цен на непродовольственные товары в целом составил 3,4%, а на медикаменты — 8,4%. При этом курс доллара за этот период повысился примерно с 65 до 74 рублей, то есть на 14%. Таким образом, с учётом различных факторов в среднем подорожание лекарств на 1% следует за ростом курса валюты на 1,7%, объясняет аналитик.

— Влияние курса на цены происходит с интервалом в один-полтора месяца по мере обновления запасов и закупок лекарств, — пояснил Марк Гойхман. — В сентябре по сравнению с августом курс доллара повысился на 3%, то есть до 76 рублей. Если таким он останется ещё месяц, тогда можно ожидать удорожания лекарств в октябре-ноябре в среднем на 1,5–2% по сравнению с августом.

Глава евразийского подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева отметила, что большинство производителей не планируют повышать отпускные цены на свои препараты в связи с началом сезона простуд. Однако, по её словам, в отрасли есть опасения, что цены на многие популярные препараты всё равно могут начать расти.

Специалист объясняет это тем, что довольно большое количество аптек пока не готовы работать с маркированной продукцией, которая в обязательном порядке производится с 1 июля.

— Запасы немаркированный продукции постепенно сокращаются, и эксперты прогнозируют рост цен именно на такие препараты из-за манипуляций участников товаропроводящей цепи, — говорит Валентина Бучнева. — Соответственно, погоня ряда аптечных сетей за немаркированной продукцией оборачивается ростом цен на эти лекарства для конечного потребителя.

Какие лекарства могут подорожать первыми

Генеральный директор компании "Еаптека" Антон Буздалин считает, что в целом цены на лекарства не будут расти. Традиционно между аптечными сетями жёсткая конкуренция за трафик, и этой осенью ситуация не изменится. Специалист объясняет, что фармацевтический рынок — низкомаржинальный. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, с текущей рыночной конъюнктурой. Фармрынок, особенно в Москве, перенасыщен точками, идёт ценовая война между сетями. Во-вторых, с особенностями товара, так как он одинаковый у всех продавцов и управляет им производитель. Возможно, по отдельным товарам будут повышаться цены из-за введения маркировки, но это сложно спрогнозировать, считает специалист.

— Как правило, рост цен осенью происходит по тем позициям, по которым производители повышают отпускную цену для поставщиков и аптек. Сейчас среди таких позиций суспензия для инъекций "Дипроспан" (рост до 60%), крем-анестетик "Эмла" (25%) и "Фраксипарин" (20%), — говорит Антон Буздалин.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что все фундаментальные причины роста цен осенью остаются, внедрение маркировки продолжается, рубль девальвировался. Неясность пока остаётся только по срокам наступления второй волны коронавирусной инфекции и того, насколько интенсивной она окажется, говорит специалист.