Эпидемиолог предрёк Украине коллапс и судьбу Италии из-за коронавируса

Властям Украины нужно срочно решить вопрос с наличием свободных мест в медицинских учреждениях, иначе страну ждёт коллапс. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

— Если центральная и региональные власти будут действовать сообща, если организационно у них получится правильно выстроить работу как первой волны лечебных учреждений, так и второй, коллапса удастся избежать, — приводит его слова портал "Обозреватель".

В ином же случае страну может ждать судьба Италии в самые страшные моменты эпидемии, считает он.

Эпидемиолог добавил, что персонал больниц необходимо обеспечивать средствами индивидуальной защиты, в палаты нужно провести кислород, подключить аппараты ИВЛ и оксигенаторы. Всё это необходимо сделать в ближайшее время. Украинские врачи, по словам специалиста, не всегда справляются с возложенной на них нагрузкой. Многие из них увольняются в том числе из-за "нищенских зарплат".

Александрин выразил мнение, что эпидемия коронавируса вскрыла недочёты в "жизнедеятельности государства". Он призвал жителей населённых пунктов, где существуют сложности, не голосовать за выбранные власти, так как тогда проблемы решаться не будут.