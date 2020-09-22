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Сбежавшая в Москве 12-летняя дочь дизайнера найдена живой

Ранее девочка ушла из школы после занятий, оставив однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство.

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Фото © PoiskDetei

12-летняя девочка, сбежавшая от матери-дизайнера в Москве, найдена живой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребёнка нашли на стоянке на улице Пятницкой. По словам источника, кто-то привёз её туда на автомобиле и оставил. Сейчас девочку везут в следственный отдел Замоскворечья.

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Мать считает, что это была "спланированная акция", и обещает разобраться, что же не устраивало девочку.

Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав.

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