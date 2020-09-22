Сбежавшая в Москве 12-летняя дочь дизайнера найдена живой

12-летняя девочка, сбежавшая от матери-дизайнера в Москве, найдена живой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Ребёнка нашли на стоянке на улице Пятницкой. По словам источника, кто-то привёз её туда на автомобиле и оставил. Сейчас девочку везут в следственный отдел Замоскворечья.
"Ругать не будем". Москвичка обратилась к сбежавшей и попрощавшейся навсегда дочери — видеоМать считает, что это была "спланированная акция", и обещает разобраться, что же не устраивало девочку.
Напомним, старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана — сбежала после занятий в школе. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Одноклассник стал невольным соучастником побега Дианы. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Лайф узнал подробности о семье девочки — она копила деньги и просила лишить мать родительских прав.