Копила деньги и просила лишить мать родительских прав. Лайф узнал подробности о семье сбежавшей в Москве девочки

Сбежавшая из семьи в Москве 12-летняя Диана неоднократно просила бабушку по отцу — Людмилу — обратиться в надлежащие органы, чтобы взять над ней опеку, а мать Надежду Славину лишить родительских прав. Об этом Лайфу рассказал источник, близко знакомый с семьёй девочки. По его словам, бабушка отказывала внучке. Сначала пыталась убедить, что все её любят. А когда Диана настойчивее повторяла свою просьбу, женщина мотивировала отказ тем, что никто не оставит школьницу на попечение неработающей пенсионерке-инвалиду. Тогда Диана и вовсе предлагала бабушке уйти вместе в лес и жить там вдали от всех.

Как пояснил источник, в последнее время девочка жила с дедом по материнской линии. С матерью у ребёнка отношения конфликтные, а дедушка всегда занимал сторону матери, что приводило к конфликтам и с ним. В начале текущего года Диана почти месяц провела с мамой в Доминикане и после возвращения в Россию сообщила бабушке Людмиле, что точно не собирается больше жить с дедом и мамой.

После этого девочка сделала тайник с деньгами на даче у бабушки. Положила в кошелёк и закопала около 30 тысяч рублей, 20 из которых подарила ей мама на Новый год, ещё 10 тысяч Диана скопила. Притом бабушка знала про этот клад, но не трогала его.

В последний раз бабушка и внучка виделись 18 сентября, в пятницу. Людмила забрала Диану из школы, они пообедали в кафе, после чего она отвезла девочку домой. Женщина настаивает, что Диану никогда не отпускали гулять одну, она всегда была в сопровождении взрослых. Источник добавил, что отношения у Людмилы с родственниками матери Дианы натянутые. С дедом и отчимом девочки она общается только посредством голосовых сообщений.