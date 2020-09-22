ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина. Их подозревают в призывах к экстремизму

Спецслужбы задержали в Крыму украинца, который распространял экстремистские листовки, и россиянина, который подозревается в оправдании и пропаганде терроризма.

По данным УФСБ РФ по Крыму, 19 сентября был задержан гражданин Украины, который в этом месяце распространил в городах полуострова листовки с призывами к нарушению территориальной целостности РФ. 21 сентября задержали россиянина, причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.