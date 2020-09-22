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ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина. Их подозревают в призывах к экстремизму

У одного из них также нашли компоненты для изготовления взрывчатки.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Спецслужбы задержали в Крыму украинца, который распространял экстремистские листовки, и россиянина, который подозревается в оправдании и пропаганде терроризма.

По данным УФСБ РФ по Крыму, 19 сентября был задержан гражданин Украины, который в этом месяце распространил в городах полуострова листовки с призывами к нарушению территориальной целостности РФ. 21 сентября задержали россиянина, причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.

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Во время обысков у подозреваемых изъяли компоненты для СВУ и зажигательных смесей.

 У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного, — говорится в сообщении спецслужбы.

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