ФСБ задержала в Крыму украинца и россиянина. Их подозревают в призывах к экстремизму

Спецслужбы задержали в Крыму украинца, который распространял экстремистские листовки, и россиянина, который подозревается в оправдании и пропаганде терроризма.
По данным УФСБ РФ по Крыму, 19 сентября был задержан гражданин Украины, который в этом месяце распространил в городах полуострова листовки с призывами к нарушению территориальной целостности РФ. 21 сентября задержали россиянина, причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма.
Готовили взрывы и убийства в школах. ФСБ задержала 13 участников интернет-сообществаВо время обысков у подозреваемых изъяли компоненты для СВУ и зажигательных смесей.
— У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного, — говорится в сообщении спецслужбы.