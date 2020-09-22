Избитый Широковым судья признан потерпевшим

Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу о нападении на него экс-игрока сборной РФ по футболу Романа Широкова. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" адвокат потерпевшего Александр Островский.
— Признали потерпевшим, сейчас будут допрашивать в управлении дознания ГУ МВД РФ по Москве, — приводит агентство слова адвоката.
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Адвокат отметил, что пока не писал заявление в прокуратуру или СК с просьбой возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство. Дело в том, что он только сегодня получил копии документов и номер уголовного дела, а также постановление о его возбуждении. Уже на основании этих документов и будет написано заявление.
Напомним, в августе Роман Широков во время любительского матча избил арбитра Никиту Данченкова. Экс-игроку сборной России не понравилось то, что судья назначил пенальти в пользу не его команды, а затем показал ему красную карточку за оскорбления. Рефери пришлось обращаться за медпомощью.