Избитый Широковым судья признан потерпевшим

Арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу о нападении на него экс-игрока сборной РФ по футболу Романа Широкова. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" адвокат потерпевшего Александр Островский.

— Признали потерпевшим, сейчас будут допрашивать в управлении дознания ГУ МВД РФ по Москве, — приводит агентство слова адвоката.

Адвокат отметил, что пока не писал заявление в прокуратуру или СК с просьбой возбудить уголовное дело по статье о покушении на убийство. Дело в том, что он только сегодня получил копии документов и номер уголовного дела, а также постановление о его возбуждении. Уже на основании этих документов и будет написано заявление.