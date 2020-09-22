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В Кабардино-Балкарии разбился дельтаплан, погиб турист из Петербурга — видео

Тело 48-летнего мужчины передали следственной группе.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Кабардино-Балкарии в 500 метрах от парадрома "Чегем" рухнул дельтаплан. Как сообщили в республиканском ГУ МЧС России, в результате крушения летательного аппарата погиб пилот-любитель.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Спасатели спустили тело пострадавшего и передали его оперативно-следственной группе. Для транспортировки тела привлекались спасатели ЭВПСО в количестве двух человек и одна единица техники, — уточнили в управлении.

Причины несчастного случая выясняются, погибший — 48-летний турист из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, у пилота-любителя не было разрешения на полёт. На месте трагедии работают представители экстренных служб региона.

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