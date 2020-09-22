Экс-советник Порошенко рассказал о сдаче Крыма по просьбе Обамы

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году Киев "сдал" Крым по просьбе бывшего американского лидера Барака Обамы. Соответствующее видео политик опубликовал на своём YouTube-канале. По его мнению, Белый дом "играл в какие-то свои игры" с Москвой.

— Крым сдали России с какой-то целью. Просто спустили нам команду "не дёргаться", ничего не предпринимать, — заявил Жвания.

Он утверждает, что эта "команда" со стороны Соединённых Штатов является большим секретом. О нём знают десятки человек, но в случае раскрытия тайны бывшему руководству Незалежной грозит уголовное дело об измене родине.

При этом, по словам экс-советника Порошенко, украинские власти были рады избавиться от неудобных крымчан — лидер Незалежной и его окружение банально боялись жителей полуострова, которые их ненавидели. А причины для нелюбви, как отметил Жвания, у крымчан были. Он рассказал, что уже тогда Порошенко с кабмином угрожали запретить русский язык в регионе, а также "распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения".