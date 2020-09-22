Трамп в ООН высказался о CoViD-19: Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму

Президент США Дональд Трамп выступает на 75-й Генассамблее ООН. В своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, он назвал Китай ответственным за пандемию.
— Вновь мы участвуем в великой глобальной битве, мы ведём сражение с невидимым врагом — китайским вирусом... Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму, Китай, — заявил глава Белого дома.
Учёные назвали болезнь, дарующую иммунитет к коронавирусуТам, где её выявляли, CoViD-19 распространяется медленнее.
Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также прозвучат речи президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Выступление президента РФ запланировано после 18:00 мск.