Тренерша разоблачила вирусные фото до и после похудения, показав, как их снимают за пару секунд

Анджули из Новой Зеландии ведёт блог о здоровом образе жизни. Аудитория девушки в общей сложности составляет порядка 160 тысяч человек, среди которых основная часть — девушки. Ради подписчиц Мак на своём примере показала, что все те фотопреображения "до/после", которые они постоянно видят в соцсетях, — вопрос удачной позы, ракурса и освещения.
Анджули нужно всего несколько секунд, чтобы из среднестатистической девушки превратиться в фитоняшку. И, как уверяет блогерша, такими методами пользуются все. И даже компании, рекламирующие свои методы похудения, которые, конечно, работают не так сильно, как хотелось бы.
Это не фотографии "до" и "после". Хотя я не удивляюсь, если этот кадр используют для рекламы и продвижения модной диеты, кето-детокса и очередной зарубежной компании-производителя🙄... ВЕДЬ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВСЁ ВРЕМЯ! Компании охотятся на людей, которые мечтают быстро решить свою проблему с весом, но на деле всё, что нужно, — это выдохнуть и втянуть живот в себя
Также в своём посте девушка уточнила, что многие девушки, похудев, мечтают всегда выглядеть идеально. Но проблема в том, что даже модели с миллионами подписчиков в Instagram выглядят безукоризненно лишь на своих фото. Стоит нормальному человеку присесть или расслабиться, как живот начинает сползать, а на боках появляются складки — и в этом нет ничего ужасного. Конечно, соцсети будут убеждать в обратном. Главное — не поддаваться.
Социальные сети — это ненастоящая жизнь. Они никогда не покажут вам всю правду о человеке, поэтому не спешите делать выводы. Сконцентрируйтесь на себе, ведь всё индивидуально
WOW-news
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