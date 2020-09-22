Тренерша разоблачила вирусные фото до и после похудения, показав, как их снимают за пару секунд

Это не фотографии "до" и "после". Хотя я не удивляюсь, если этот кадр используют для рекламы и продвижения модной диеты, кето-детокса и очередной зарубежной компании-производителя🙄... ВЕДЬ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВСЁ ВРЕМЯ! Компании охотятся на людей, которые мечтают быстро решить свою проблему с весом, но на деле всё, что нужно, — это выдохнуть и втянуть живот в себя

anjuli_fitforlife