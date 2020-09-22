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Тренерша разоблачила вирусные фото до и после похудения, показав, как их снимают за пару секунд

Соцсети кишат тысячами фотографий девушек сказочной красоты с потрясающими телами. Конечно, постоянные напоминания о недосягаемых идеалах могут серьёзно навредить самооценке пользовательниц. Однако фитнес-блогерша Анджули Мак доказывает, что не всё так ужасно, как кажется.

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Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Анджули из Новой Зеландии ведёт блог о здоровом образе жизни. Аудитория девушки в общей сложности составляет порядка 160 тысяч человек, среди которых основная часть — девушки. Ради подписчиц Мак на своём примере показала, что все те фотопреображения "до/после", которые они постоянно видят в соцсетях, — вопрос удачной позы, ракурса и освещения.

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Анджули нужно всего несколько секунд, чтобы из среднестатистической девушки превратиться в фитоняшку. И, как уверяет блогерша, такими методами пользуются все. И даже компании, рекламирующие свои методы похудения, которые, конечно, работают не так сильно, как хотелось бы.

Это не фотографии "до" и "после". Хотя я не удивляюсь, если этот кадр используют для рекламы и продвижения модной диеты, кето-детокса и очередной зарубежной компании-производителя🙄... ВЕДЬ ЭТО ПРОИСХОДИТ ВСЁ ВРЕМЯ! Компании охотятся на людей, которые мечтают быстро решить свою проблему с весом, но на деле всё, что нужно, — это выдохнуть и втянуть живот в себя

anjuli_fitforlife

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Также в своём посте девушка уточнила, что многие девушки, похудев, мечтают всегда выглядеть идеально. Но проблема в том, что даже модели с миллионами подписчиков в Instagram выглядят безукоризненно лишь на своих фото. Стоит нормальному человеку присесть или расслабиться, как живот начинает сползать, а на боках появляются складки — и в этом нет ничего ужасного. Конечно, соцсети будут убеждать в обратном. Главное — не поддаваться.

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Фото © Instagram / anjuli_fitforlife

Социальные сети — это ненастоящая жизнь. Они никогда не покажут вам всю правду о человеке, поэтому не спешите делать выводы. Сконцентрируйтесь на себе, ведь всё индивидуально

anjuli_fitforlife

Блогерша пошла против всех шаблонов, бросив зал и превратившись из фитоняшки в модель plus-size

Январь — время начать жизнь с чистого листа, начать работать умом и телом. Поэтому фитнес-блогерша из Австралии поспешила вдохновить своих подписчиков на свершения. И нет, она не настаивает, чтобы аудитория массово шла в спортзал. Скорее наоборот!

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