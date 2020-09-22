Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Чем экс-чиновница из Ростова покорила жюри на конкурсе "Мисс Евразия — 2020": 10 знойных фото

Раньше девушка думала, что модельный бизнес не для неё, считая его "грязным".

450

Фото © Instagram / like.create, VK / Виктория Айдамирова

27-летняя Виктория Айдамирова из Ростова-на-Дону заняла третье место на международном конкурсе красоты "Мисс Евразия — 2020", проходившем в Стамбуле, Турция

Фото © Instagram / like.create, VK / Виктория Айдамирова

Фото © Instagram / like.create, VK / Виктория Айдамирова

За звание главной красавицы боролись 24 девушки из 18 стран. И им пришлось сильно постараться, чтобы произвести впечатление на жюри

Фото © Instagram / like.create

Фото © Instagram / like.create

Было и весело, и сложно. Ведь каждую минуту ты должна выглядеть идеально — идеально держаться, идеально ходить, идеально говорить, поддерживать приподнятое настроение, даже несмотря на переутомление и очень уставшие от постоянных каблуков ноги. Но это как раз был тот момент, когда не хотелось есть и спать, чтобы не провести время зря. Хотя это было очень сложно и физически, и морально, но это того однозначно стоило!

Виктория Айдамирова

Фото © Instagram / like.create

Фото © Instagram / like.create

Однако раньше Виктория была далека от подиумной жизни. Она получила три красных диплома и стала чиновницей — работала в Севастополе начальником отдела контроля использования имущества в местном правительстве, пишет КП

Фото © Instagram / like.create

Фото © Instagram / like.create

Но от скуки решила принять участие во всероссийском конкурсе "Ты уникальная" — и стала победительницей. Тогда красавица поняла, что к прежней жизни уже не вернётся

Фото © Instagram / like.create

Фото © Instagram / like.create

Теперь брюнетка тщательно заботится о внешности, поддерживая себя в форме с помощью спорта и правильного питания. Но главное, что помогает девушке оставаться прекрасной, — это способность прислушиваться к себе и своим желаниям

Девушка-повар стала звездой Playboy, и теперь на её кухне мечтает оказаться каждый мужчина: 10 фото

Модель ловко управляется и с кухонной утварью, и с мужскими сердцами.

Выбор редакции