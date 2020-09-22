Преступник сбежал из тюрьмы прямо на глазах у надзирателей, и всё благодаря удачно подобранной одежде

35-летний Виттхичай Дачаситтханван попал в тюрьму за кражу со взломом. Но окончания своего срока мужчина решил не ждать. Вместо этого он придумал простую, но гениальную идею для побега. Таец надел форму надсмотрщика, кепку и, главное, медицинскую маску. После ему уже ничто не мешало спокойно выйти из тюрьмы на глазах у охранников через главный вход. Приняв преступника за коллегу, они и не подумали его останавливать.
Фото © Asia One
Неизвестно, когда бы охранники обнаружили пропажу одного из заключённых. На его поиски служащие отправились лишь после того, как им поступило несколько сообщений о подозрительном мужчине, едущем из тюрьмы на мотоцикле марки Honda.
Фото © The Thaiger
Правоохранительным органам удалось выйти на след Виттхичая в тот же день. Сначала нашли мотоцикл, а потом и самого преступника. Мужчина скрывался в заброшенном здании на кукурузном поле, пишет The Thaiger.
WOW-news
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