Преступник сбежал из тюрьмы прямо на глазах у надзирателей, и всё благодаря удачно подобранной одежде

35-летний Виттхичай Дачаситтханван попал в тюрьму за кражу со взломом. Но окончания своего срока мужчина решил не ждать. Вместо этого он придумал простую, но гениальную идею для побега. Таец надел форму надсмотрщика, кепку и, главное, медицинскую маску. После ему уже ничто не мешало спокойно выйти из тюрьмы на глазах у охранников через главный вход. Приняв преступника за коллегу, они и не подумали его останавливать.

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Неизвестно, когда бы охранники обнаружили пропажу одного из заключённых. На его поиски служащие отправились лишь после того, как им поступило несколько сообщений о подозрительном мужчине, едущем из тюрьмы на мотоцикле марки Honda.

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