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Преступник сбежал из тюрьмы прямо на глазах у надзирателей, и всё благодаря удачно подобранной одежде

Из тюрьмы тайской провинции Пхетчабун скрылся преступник. Мужчине не пришлось годами рыть подземные пути и продумывать гениальный план побега — он просто оделся как надсмотрщик.

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Фото © Asia One

35-летний Виттхичай Дачаситтханван попал в тюрьму за кражу со взломом. Но окончания своего срока мужчина решил не ждать. Вместо этого он придумал простую, но гениальную идею для побега. Таец надел форму надсмотрщика, кепку и, главное, медицинскую маску. После ему уже ничто не мешало спокойно выйти из тюрьмы на глазах у охранников через главный вход. Приняв преступника за коллегу, они и не подумали его останавливать.

Фото © Asia One

Фото © Asia One

Неизвестно, когда бы охранники обнаружили пропажу одного из заключённых. На его поиски служащие отправились лишь после того, как им поступило несколько сообщений о подозрительном мужчине, едущем из тюрьмы на мотоцикле марки Honda.

Фото © The Thaiger

Фото © The Thaiger

Правоохранительным органам удалось выйти на след Виттхичая в тот же день. Сначала нашли мотоцикл, а потом и самого преступника. Мужчина скрывался в заброшенном здании на кукурузном поле, пишет The Thaiger.

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