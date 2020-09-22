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51-летнюю Джей Ло заподозрили в вампиризме, увидев, как она выглядит в бикини при ночном свете

Впрочем, певица не стесняется своего тела, посвящая долгие часы тренировкам.

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Фото © Instagram / jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес — одна из тех американских звёзд, которые, видимо, нашли источник молодости и красоты. 51-летняя артистка регулярно хвастается в "Инстаграме" снимками своего подтянутого тела, которое вызывает зависть и восхищение у фанатов. В этот раз Джей Ло поделилась фото с отдыха, от которого даже у самых стойких подписчиков сердце пропустило пару ударов.

Фото © Instagram / jlo

Фото © Instagram / jlo

Певица известна откровенными нарядами на сцене и в жизни, но новый купальник серьёзно подвинул границы всяких приличий. Джей Ло предстала в крошечном бикини, которое с трудом прикрывало самое важное, приковывая взгляд ярким и пёстрым принтом. Певица позировала перед камерой, приняв соблазнительную позу и подняв влажные от воды волосы. Съёмка проходила в сумерках — и это понятно, ведь в таком купальнике в людном месте появляться можно только ночью.

Фото © Instagram / jlo

Фото © Instagram / jlo

Боже мой, ей 51? Это просто невозможно!

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Вот это тело... Ладно, уговорила, завтра иду в зал!


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Джей Ло по-настоящему невероятна

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Фото © Instagram / jlo

Фото © Instagram / jlo

И хоть многие шутят про то, что певица, должно быть, настоящий вампир из "Сумерек" — прекрасный и нестареющий, на самом деле такой внешности Джей Ло добивается тяжёлым трудом. Она сидит на диетах с большим содержанием белка, отказалась от кофе и тренируется каждый день: либо в зале, либо танцуя и готовясь к выступлениям.

51-летняя Джей Ло удивила тем, как молодо выглядит её тело, надев маленькое бикини для фото

По словам звезды, подтянутая фигура для неё — это не просто красивый атрибут, а признак внутреннего равновесия.

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