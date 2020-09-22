51-летнюю Джей Ло заподозрили в вампиризме, увидев, как она выглядит в бикини при ночном свете

Популярная певица Дженнифер Лопес — одна из тех американских звёзд, которые, видимо, нашли источник молодости и красоты. 51-летняя артистка регулярно хвастается в "Инстаграме" снимками своего подтянутого тела, которое вызывает зависть и восхищение у фанатов. В этот раз Джей Ло поделилась фото с отдыха, от которого даже у самых стойких подписчиков сердце пропустило пару ударов.

Фото © Instagram / jlo

Певица известна откровенными нарядами на сцене и в жизни, но новый купальник серьёзно подвинул границы всяких приличий. Джей Ло предстала в крошечном бикини, которое с трудом прикрывало самое важное, приковывая взгляд ярким и пёстрым принтом. Певица позировала перед камерой, приняв соблазнительную позу и подняв влажные от воды волосы. Съёмка проходила в сумерках — и это понятно, ведь в таком купальнике в людном месте появляться можно только ночью.

Фото © Instagram / jlo

Боже мой, ей 51? Это просто невозможно! mariolajlover

Вот это тело... Ладно, уговорила, завтра иду в зал!

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Джей Ло по-настоящему невероятна super_sako

Фото © Instagram / jlo