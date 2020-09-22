Популярная певица Дженнифер Лопес — одна из тех американских звёзд, которые, видимо, нашли источник молодости и красоты. 51-летняя артистка регулярно хвастается в "Инстаграме" снимками своего подтянутого тела, которое вызывает зависть и восхищение у фанатов. В этот раз Джей Ло поделилась фото с отдыха, от которого даже у самых стойких подписчиков сердце пропустило пару ударов.
Певица известна откровенными нарядами на сцене и в жизни, но новый купальник серьёзно подвинул границы всяких приличий. Джей Ло предстала в крошечном бикини, которое с трудом прикрывало самое важное, приковывая взгляд ярким и пёстрым принтом. Певица позировала перед камерой, приняв соблазнительную позу и подняв влажные от воды волосы. Съёмка проходила в сумерках — и это понятно, ведь в таком купальнике в людном месте появляться можно только ночью.
Боже мой, ей 51? Это просто невозможно!
Вот это тело... Ладно, уговорила, завтра иду в зал!
Джей Ло по-настоящему невероятна
И хоть многие шутят про то, что певица, должно быть, настоящий вампир из "Сумерек" — прекрасный и нестареющий, на самом деле такой внешности Джей Ло добивается тяжёлым трудом. Она сидит на диетах с большим содержанием белка, отказалась от кофе и тренируется каждый день: либо в зале, либо танцуя и готовясь к выступлениям.
WOW-stars
51-летнюю Джей Ло заподозрили в вампиризме, увидев, как она выглядит в бикини при ночном свете
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