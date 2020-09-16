51-летняя Джей Ло удивила тем, как молодо выглядит её тело, надев маленькое бикини для фото

Культовая 51-летняя певица Дженнифер Лопес всего одним фото способна вызвать дикую зависть у своих молодых фанаток. Ведь возраст для исполнительницы ничего не значит — за предыдущие годы звезда не постарела ни на день. По словам Джей Ло, никаких секретов нет — только правильное питание с обилием белка и тренировки. И такая стратегия точно того стоит, если судить по фото певицы в купальнике.
Звезда поделилась с подписчиками снимком с пляжа недалеко от её роскошного дома. Исполнительница устроилась на прогретом песке, подперев голову рукой. Джей Ло надела розовый маленький купальник, чтобы подчеркнуть идеальную фигуру. Волосы, чтобы не мешали, певица забрала наверх, добавив к образу обилие золотых украшений, которые стильно сочетались с её загорелой кожей.
Под фото певица написала: "Чувствую себя прекрасно. Цепляюсь за последние летние мгновения". Фанаты сразу оценили внешний вид кумира, отметившись в комментариях с восхищёнными возгласами.
Почему ты такая идеальная?
Чуть сердечный приступ не получил от такого фото!
Если я не буду выглядеть так в 51 год, выбросите меня в канаву
Но такая фигура Джей Ло даётся не так-то просто. Звезда признаётся, что всегда сидит на диете, полной белка, и усердно занимается. Огромную часть её тренировок составляют танцы, ведь во время выступлений певице нужно не только петь, но и показывать запоминающийся номер. От таких диких плясок калории и лишние килограммы улетают мгновенно, поэтому Джей Ло советует их всем — ещё и для поднятия настроения.
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