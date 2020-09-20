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Девушка-повар стала звездой Playboy, и теперь на её кухне мечтает оказаться каждый мужчина: 10 фото

Модель ловко управляется и с кухонной утварью, и с мужскими сердцами.

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Фото © Instagram / that.carioca

Глядя на эту знойную бразильскую красавицу, сложно поверить, что ей 39 лет, а за плечами у неё — успешная карьера повара

Фото © Instagram / that.carioca

Фото © Instagram / that.carioca

Кандида Батиста работала шеф-поваром в Посольстве Бразилии в Вене, где готовила для политиков, дипломатов и военнослужащих

Фото © Instagram / that.carioca

Фото © Instagram / that.carioca

Она занимается кулинарным искусством с 2004 года и даже удостоилась звезды Мишлен

Фото © Instagram / that.carioca

Фото © Instagram / that.carioca

Но своё призвание она нашла не только на кухне. Внешние данные позволили Кандиде стать звездой Playboy и блистать на его обложке, пишет Daily Star

Фото © Instagram / that.carioca

Фото © Instagram / that.carioca

Кроме того, девушка ведёт "Инстаграм", рассчитанный на взрослую аудиторию

Фото © Instagram / that.carioca

Фото © Instagram / that.carioca

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