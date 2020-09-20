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10 ситуаций, в которых людям не оставалось ничего другого, как признать, что это полный провал

Пользователь Reddit опубликовал фото голубой собаки, объяснив, что перепутал шампунь с тоником, но его не высмеяли, а поддержали похожими случаями.

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Фото © Reddit

"Я думал, что это шампунь, но оказалось, что это оттеночный тоник"

Фото © Reddit

Фото © Reddit

Причиной засора стал чей-то зубной протез

Фото © Reddit

Фото © Reddit

Вот что бывает, когда не закрепляешь груз

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Купил туфли, носил их целый месяц и только сейчас понял, что они разные..."

Фото © Reddit

Фото © Reddit

Зато не скользко...

Фото © Reddit

Фото © Reddit

Тем временем в Венеции

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Фото © Reddit

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