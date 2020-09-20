10 ситуаций, в которых людям не оставалось ничего другого, как признать, что это полный провал

"Я думал, что это шампунь, но оказалось, что это оттеночный тоник"
Причиной засора стал чей-то зубной протез
Вот что бывает, когда не закрепляешь груз
"Купил туфли, носил их целый месяц и только сейчас понял, что они разные..."
Зато не скользко...
Тем временем в Венеции
"Сестра попросила мастера сделать простой свадебный маникюр, но что-то пошло не так"
"Стеклянная дверь в душевой отвалилась и вдребезги... Теперь даже не знаю, как выйти из ванной"
Паук забрался под стекло экрана 55-дюймового плоского телевизора и умер
"Друг подкинул ключи в воздух, и они не вернулись"
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