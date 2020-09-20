10 ситуаций, в которых людям не оставалось ничего другого, как признать, что это полный провал

"Я думал, что это шампунь, но оказалось, что это оттеночный тоник"

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Причиной засора стал чей-то зубной протез

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Вот что бывает, когда не закрепляешь груз

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"Купил туфли, носил их целый месяц и только сейчас понял, что они разные..."

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Зато не скользко...

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Тем временем в Венеции

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"Сестра попросила мастера сделать простой свадебный маникюр, но что-то пошло не так"

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"Стеклянная дверь в душевой отвалилась и вдребезги... Теперь даже не знаю, как выйти из ванной"

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Паук забрался под стекло экрана 55-дюймового плоского телевизора и умер

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"Друг подкинул ключи в воздух, и они не вернулись"