Недавно британская газета The Sun провозгласила польскую судью Каролину Бояр самым сексуальным арбитром в мире
Ей 23 года, и она обслуживает матчи второго и третьего дивизионов
Судьёй она стала неслучайно — дедушка Каролины был профессиональным футбольным арбитром
Внучка внимательно слушала комментарии дедушки во время просмотров футбольных матчей по ТВ
В 17 она пошла на судейские курсы, и в том же возрасте ей разрешили поработать во время реального матча
Первый блин получился комом: Каролина назначила спорный пенальти, чем вызвала ярость тренера команды, которая проштрафилась
Возможно, поэтому девушка не торопится повышать квалификацию, но не исключает, что в будущем будет судить матчи высшего дивизиона
Девушка не обделена вниманием журналистов и брендов, которые часто обращаются к ней с коммерческими предложениями
В одном из интервью Бояр призналась, что после матчей игроки часто просят у неё номер телефона
Но девушка не торопится замуж: ей нравится свобода и статус первой польской девушки-арбитра
WOW-girls
Футболисты мечтают о красной карточке от этого арбитра при условии, если там будет написан его номер
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