Футболисты мечтают о красной карточке от этого арбитра при условии, если там будет написан его номер

Недавно британская газета The Sun провозгласила польскую судью Каролину Бояр самым сексуальным арбитром в мире

Фото © Instagram / bojarmeow

Ей 23 года, и она обслуживает матчи второго и третьего дивизионов

Фото © Instagram / bojarmeow

Судьёй она стала неслучайно — дедушка Каролины был профессиональным футбольным арбитром

Фото © Instagram / bojarmeow

Внучка внимательно слушала комментарии дедушки во время просмотров футбольных матчей по ТВ

Фото © Instagram / bojarmeow

В 17 она пошла на судейские курсы, и в том же возрасте ей разрешили поработать во время реального матча

Фото © Instagram / bojarmeow

Первый блин получился комом: Каролина назначила спорный пенальти, чем вызвала ярость тренера команды, которая проштрафилась

Фото © Instagram / bojarmeow

Возможно, поэтому девушка не торопится повышать квалификацию, но не исключает, что в будущем будет судить матчи высшего дивизиона

Фото © Instagram / bojarmeow

Девушка не обделена вниманием журналистов и брендов, которые часто обращаются к ней с коммерческими предложениями

Фото © Instagram / bojarmeow

В одном из интервью Бояр призналась, что после матчей игроки часто просят у неё номер телефона

Фото © Instagram / bojarmeow

Но девушка не торопится замуж: ей нравится свобода и статус первой польской девушки-арбитра