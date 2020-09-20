Тренер по йоге назвал три простых шага, которые нужно сделать ночью, чтобы запомнить сон

Оригинальным решением поделился Люк Энтруп. Йог и тренер по оздоровлению ведёт TikTok-блог с аудиторией более 90 тысяч человек. В его технике всего три простых шага, которые помогут запомнить каждый сон. И, даже если сновидения всё-таки не идут, лайфхак всё равно будет полезен.

И, даже если вам не удастся вспомнить сны, вы получите доступ ко всем видам информации о вашем подсознании, психике и даже к подсказкам о том, как жить более насыщенной жизнью. К вам придут творческие озарения, а некоторым это поможет связаться с внутренним миром Люк Энтруп

Кадры из видео © TikTok / lukeentrup

Для начала перед тем, как лечь спать, нужно поверить, что вы запомните сны, которые вам скоро приснятся. Правда, этого будет недостаточно — необходимо проговорить: "Сегодня ночью я запомню свой сон". Также важный момент техник Люка — ведение дневника сна.

В этот журнал нужно будет записывать исключительно ваши сны. Держите его рядом с кроватью и, как только вы проснётесь, утром или же глубокой ночью, сразу записывайте, что вам только что снилось Люк Энтруп

Кадры из видео © TikTok / lukeentrup

Третий и, пожалуй, самый неожиданный пункт — это вода. Перед тем как идти спать, йог советует выпить как можно больше жидкости. Так, посреди ночи вы захотите в туалет, и организм, минуя разум, вырвет вас из сна, а воспоминания о нём будут ещё свежими — так их легко будет записать. Судя по комментариям под видео, техника пришлась пользователям TikTok по душе.

Я обожаю ваш контент! Он буквально изменил мою жизнь! Будто ты помогаешь мне расти эмоционально. Спасибо thee_lelehoney