Gucci выпустил "грязные" джинсы за 60 тыс. рублей, точная копия которых есть у каждого дачника

В новую коллекцию Gucci осень-зима 2020/21 года вошли джинсы, которые привлекли к себе внимание пользователей соцсетей и даже СМИ по всему миру. Неудивительно, ведь они рвут все шаблоны. Обычно одежда итальянского дома моды всем своим видом кричит, что стоит не одну сотню долларов, но с этими штанами ситуация обратная. Они словно достались по наследству от дедушки, который постоянно косил в них траву.

Фото © Gucci

Джинсы классического светло-голубого цвета, прямого кроя. В области колен и карманов — потёртости. Но больше всего внимание привлекают огромные зелёные пятна и имитация грязи в области щиколоток. Пользователи Сети не упустили возможности подшутить над работой модного дома: за такую цену они пытаются продать старые грязные штаны, которые и так в неограниченном количестве валяются у всех на самой дальней полке кладовки. Конечно, люксовый бренд с таким видением не согласен.

Эти широкие брюки из мужской коллекции сезона осень-зима 2020/21 вдохновлены стилем гранж и сшиты из органического хлопкового денима с эффектом состаренности и специальной обработкой. Последняя создаёт иллюзию пятен Выдержка из описания товара на официальном сайте Gucci

Фото © Gucci

Мало того, по мнению создателей, их специальные техники обработки денима "стирают грань между винтажным и современным внешним видом". Но, несмотря на все шутки, бренд можно похвалить, ведь производство штанов безотходное, что сейчас особенно важно.