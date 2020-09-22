Харламов выздоровел от коронавируса и обратился к подписчикам

Популярный комик Гарик Харламов рассказал подписчикам, что для него завершился режим самоизоляции из-за заболевания CoViD-19. На пост артиста обратил внимание портал "Дни.ру".
— Радуюсь первому дню после самоизоляции! Мир прекрасен. Не болейте! — написал артист в "Инстаграме", снабдив запись видео, как он едет по городу на машине.
— Переболел "короной", вот такая побочка теперь. Я стал разный. Интернациональный я теперь, — написал также артист в другом посте в "Инстаграме".
Крушение звёздных союзов. Как и почему разводятся Гарик Харламов, Джиган и Полина ГагаринаЭтот год ставит один антирекорд за другим. После самоизоляции многие известные пары заявили о том, что их отношения подошли к концу. Причём разводы, как и полагается у знаменитостей, стали публичными и громкими процессами. Их обсуждают в Интернете, на кухнях и по телевидению. Напомним самые громкие из этих завершённых лавстори.
Ранее Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус. Ролик с российским юмористом опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный.
Игорь Юрьевич Харламов, известный под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов, — популярный комедийный артист, получивший известность благодаря играм КВН и участию в одном из самых рейтинговых отечественных юмористических телешоу — Comedy Club. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Харламова читайте на сайте uznayvse.ru.