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Ад для клаустрофоба. Найдена самая маленькая квартира в России

Наиболее бюджетная из крошечных квартир продаётся в Свердловской области.

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Площадь самой маленькой в России квартиры, выставленной на продажу, составляет всего 6,6 квадратных метра. По данным аналитиков ЦИАН, миниатюрное жильё находится в подмосковном Красногорске в новостройке 2017 года и стоит один миллион 150 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге самого крошечного в стране жилья занимает ещё одна квартира в Московской области. Студия в Раменском насчитывает восемь квадратных метров и продаётся за 700 тысяч рублей. На третьей строчке квартира в башкирском Стерлитамаке за 430 тысяч рублей. Её площадь составляет девять квадратных метров.

Самая дешёвая из крошечных квартир выставлена на продажу в Свердловской области — за 10 квадратных метров просят 350 тысяч рублей. В Красноярске продаётся жильё того же метража за 380 тысяч рублей.

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