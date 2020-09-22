Мэр украинского города поклялся на Библии, что не зарабатывает на брусчатке — видео

Мэр украинского города Николаева устал от обвинений в наживе на тротуарной плитке и поклялся на Библии, что не причастен к её укладке. Для этого Александр Сенкевич принёс с собой Священное Писание на запись телешоу "Битва за город".

Дождавшись "заветного" вопроса, по его ли желанию улицы города постепенно "захватывает серая плитка", Сенкевич достал Библию. Он заявил, что ожидал этого упрёка и подготовился. Мэр сказал, что является верующим человеком, поэтому решил доказать свою честность публичной клятвой на книге. Под слова собравшихся о том, что "у верующих это не книга", он начал свою речь.

— Я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни подставным лицам не принадлежал ни один завод по производству брусчатки. Я никогда не позволял себе использовать своё служебное положение, чтобы на свои фирмы или ещё какие-то компании использовать бюджетные средства. Аминь, — поклялся градоначальник.