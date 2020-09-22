Инновации по-ростовски. Российские дорожники придумали новое применение зебре

Разметку пешеходного перехода нарисовали прямо перед выездами из гаражей частных домовладений на улице Шевченко. Горожане в недоумении: а штрафы за проезд по зебре задним ходом и парковку на ней тоже будут? Местные жители одновременно и смеются, мол, такой у их калиток плотный трафик, что уже разметку стали наносить.