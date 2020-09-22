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Инновации по-ростовски. Российские дорожники придумали новое применение зебре

Симбиоз тротуара и пешеходного перехода открывает новые возможности для выписывания штрафов.

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Видео © Telegram / Ростов № 1

В городе Шахты Ростовской области трудятся, пожалуй, самые старательные дорожные рабочие в стране. Они на днях удивили местных жителей.

Разметку пешеходного перехода нарисовали прямо перед выездами из гаражей частных домовладений на улице Шевченко. Горожане в недоумении: а штрафы за проезд по зебре задним ходом и парковку на ней тоже будут? Местные жители одновременно и смеются, мол, такой у их калиток плотный трафик, что уже разметку стали наносить.

Можно предположить, что инновационные пешеходные переходы на тротуаре — это метод бороться с теми, кто любит своей машиной перегородить проход.

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