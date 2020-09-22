Игры с переодеванием и взрослый друг. Лайф восстановил хронологию побега 12-летней москвички

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За несколько дней до побега 12-летнюю дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной у подъезда встречал взрослый парень. 18-летний юноша был одет неброско. О его существовании в жизни девочки знали подруги Дианы Жулиной, но никто его никогда не видел. Однако, судя по камерам видеонаблюдения, новый знакомый оказался вполне реальным.

Источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что личность молодого человека пытаются установить. Знакомые пропавшей девочки знают о нём немного: он учится на первом курсе какого-то вуза, ему 18 лет, у него есть машина и его зовут Антон, но это неточно. По данным Лайфа, на камеры у подъезда он попал во время встречи с Дианой 18 сентября.

Также, по нашим данным, после побега 21 сентября девочка позаботилась о том, чтобы её не опознали по одежде. По пути к метро Диана подошла к мусорному баку и достала из него пакет с одеждой и обувью, в которую там же и переоделась. Со двора она вышла прихрамывая и спотыкаясь, вероятно, из-за неподходящего размера обуви.

По одной из версий, школьница могла уехать к подруге в Клин. Однако, по данным источника, девочка не знает, где находится Диана, хотя и переписывалась с ней незадолго до побега. В последний раз дочь дизайнера Надежды Славиной видели в районе Алтуфьевского шоссе.

Как уже сообщал Лайф, 12-летняя дочь Надежды Славиной воспитывалась бабушкой и дедушкой. С матерью у неё были не очень хорошие отношения. Та жила с младшей дочерью и возлюбленным. Причины побега ещё не известны, но к своему исчезновению школьница провела удивительную для 12-летней девочки подготовку. Она обманула дедушку, подговорила одноклассника и оставила телефон, чтобы её не могли по нему отследить. Диана также передала родным прощальную записку.