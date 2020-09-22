"Ругать не будем". Москвичка обратилась к сбежавшей и попрощавшейся навсегда дочери — видео

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Мать 12-летней Дианы Жулиной — девочки, которая накануне сбежала из школы и больше не появлялась дома, просит её вернуться и обещает не ругать. Столичный дизайнер Надежда Славина обратилась к девочке через корреспондента Лайфа.

— Хочу сказать моей дочери, что я её очень люблю. Это самое главное. Мы не будем абсолютно её ругать. Мы вместе пройдём этот путь. Поймём, почему она так тяжело вступает в фазу переходного возраста, — говорит Надежда.

Она не может назвать причину, почему дочь сбежала. Среди версий — плохое влияние подруги, жуткая игра "Синий кит", в которой детей просят выполнять разные задания вплоть до суицида. Впрочем, по словам Надежды, у девочки были в гаджетах ограничения на соцсети.

— "Синий кит", не "Синий кит"... У Дианы были очень сильно ограничены соцсети. Она никак бы не могла заняться этой игрой, — сказала Лайфу Надежда.

Дядя же пропавшей Дианы считает, что всё дело в плохом влиянии. По его мнению, девочку могли подготовить сбежать из дома.

— Связалась с не очень хорошими людьми, — сказал молодой человек в интервью Лайфу.

Следователи намерены побеседовать с Алиной, которая была подругой Дианы. Именно ей в прощальной записке девочка завещала свои вещи. Алина ранее жила рядом со школой, потом перешла на дистанционное обучение и переехала в Клин. Диана могла поехать туда.

По словам одноклассников, с матерью у девочки были натянутые отношения. Воспитывали её больше дедушка и бабушка.

Напомним, что рост пропавшей школьницы — 165 сантиметров, вес — 52 килограмма. В момент побега Диана была в жёлто-горчичном пуховике, белых кроссовках, серой юбке, серой кепке. С собой у неё меховой цветной рюкзак FENDI с "глазами". Поисками подростка занимаются полиция и отряд "Лиза алерт". Любую информацию о возможном местонахождении девочки просят сообщать в полицию по телефонам: 8-495-690-44-51, 8-495-953-44-66 или 112. По факту исчезновения Дианы Жулиной возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".