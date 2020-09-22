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В ПФР опровергли заявление о блокировке выплаты пенсии на "спящие" карты

В ведомстве уточнили, что начисление пенсий на карту не прекратится, если пенсионер не будет снимать с неё полученные деньги.

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Даже если пенсионер не снимает начисленные ему деньги с карты, то никакой приостановки выплат не произойдёт. Так в Пенсионном фонде России прокомментировали заявления руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана. Он утверждал, что выплата пенсий на карту может быть"заморожена", если шесть месяцев не снимать деньги со счёта.

Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит,заявили РИА "Новости" в ПФР.

Впрочем, на самом же сайте Пенсионного фонда объясняется, что прекращение выплаты пенсии может произойти "при неполучении установленной пенсии в течение шести месяцев подряд — на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором истёк указанный срок".

В 2021 году в России вырастет среднегодовой размер пенсии

По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей.

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