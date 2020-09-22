Квартира с бесконечным запасом пива выставлена на продажу в США. Но есть одно условие

Американская компания Anheuser-Busch будет регулярно пополнять запасы светлого пива в холодильнике того человека, который купит квартиру в одном из домов в городе Лейк-Ворт в штате Флорида. Естественно, квартира не простая, а с особенностями в дизайне. Её стены и даже потолок покрывают сотни банок от пива марки Budweiser. Они буквально повсюду. Но вот их, в отличие от запасов в холодильнике, трогать запрещается.

Как пишет портал Dirt, одно из главных условий сделки по поводу "бесконечного" пива — сохранение первозданного вида квартиры. Собственнику запрещается делать ремонт, если он хочет всю жизнь бесплатно получать алкогольный напиток.

Фото © Realtor.com

Площадь квартиры на втором этаже кондоминиума составляет почти 76 квадратных метров. Она включает в себя две ванные комнаты и две спальни.

Фото © Realtor.com

Помимо огромного количества банок пива в квартире также имеется много сувенирной продукции пивоваренной компании Anheuser-Busch. Есть и неожиданные для интерьера предметы. Например, портрет бывшего президента США Джона Кеннеди.

Жильё оценено в 100 тысяч долларов — это около 7,6 миллиона рублей, что немного для рынка недвижимости в США.