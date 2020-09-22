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Убийца Джона Леннона спустя 40 лет извинился перед Йоко Оно

Преступник признал, что его жуткому поступку нет оправдания.

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Фото © Pixabay

Марк Дэвид Чепмен, получивший известность как убийца одного из участников группы Beatles, Джона Леннона, впервые за 40 лет решил попросить прощения у вдовы певца. Об этом во вторник сообщает BBC News. Преступник, которому уже 11 раз отказывали в досрочном освобождении, во время последнего судебного заседания обратился к 87-летней Йоко Оно с признанием, что постоянно думает о своём жутком поступке.

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Шестнадцать лет назад убийце Джона Леннона было отказано в досрочном освобождении. В 1980 году сразу же после выстрела в кумира Марк Чепмен принялся читать роман Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи". После этого под впечатлением от произведения было совершено ещё два преступления. Как, казалось бы, безобидный роман о подростке заставляет людей идти на такое?

Чепмен добавил, что его преступлению нет оправдания и он заслуживает смертной казни.

Я убил Джона, потому что он был слишком известен. Это раздражало. Я хочу добавить, что это был чрезвычайно эгоистичный поступок с моей стороны. Мне очень жаль, что я причинил боль Йоко Оно, — добавил он.

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Популярными на церемониях бракосочетания также стали главные темы из "Игры престолов", "Розовой пантеры" и другие.

Напомним, что трагедия произошла 8 декабря 1980 года. Чепмен выстрелил в британского музыканта и участника известной группы The Beatles пять раз, когда тот выходил из апартаментов на Манхэттене. Он сознался в убийстве и был приговорён к пожизненному лишению свободы с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет, но все 11 попыток были отклонены.

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