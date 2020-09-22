Убийца Джона Леннона спустя 40 лет извинился перед Йоко Оно

Марк Дэвид Чепмен, получивший известность как убийца одного из участников группы Beatles, Джона Леннона, впервые за 40 лет решил попросить прощения у вдовы певца. Об этом во вторник сообщает BBC News. Преступник, которому уже 11 раз отказывали в досрочном освобождении, во время последнего судебного заседания обратился к 87-летней Йоко Оно с признанием, что постоянно думает о своём жутком поступке.

Чепмен добавил, что его преступлению нет оправдания и он заслуживает смертной казни.

— Я убил Джона, потому что он был слишком известен. Это раздражало. Я хочу добавить, что это был чрезвычайно эгоистичный поступок с моей стороны. Мне очень жаль, что я причинил боль Йоко Оно, — добавил он.

Напомним, что трагедия произошла 8 декабря 1980 года. Чепмен выстрелил в британского музыканта и участника известной группы The Beatles пять раз, когда тот выходил из апартаментов на Манхэттене. Он сознался в убийстве и был приговорён к пожизненному лишению свободы с правом подачи прошения о помиловании через 20 лет, но все 11 попыток были отклонены.