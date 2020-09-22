"Увидимся в 2026 году". Сбежавшая в Москве дочь дизайнера планировала это несколько лет

Пока одни сотрудники правоохранительных органов ищут сбежавшую из семьи в Москве 12-летнюю Диану, их коллеги изучают, в каких отношениях пропавшая девочка была не только с семьёй, но и с друзьями. Как рассказал Лайфу источник в столичной полиции, силовики опросили одну из близких подруг девочки. Та рассказала следователям, что даже её родители заметили у Дианы суицидальные наклонности ещё пару лет назад. Причиной для этого стали группы в соцсетях, на которые была подписана Диана.

По словам подруги пропавшей, в прошлом году Диана сообщила ей, что закопала где-то на даче деньги. Оказалось, что это правда. Тайник нашли. Ещё одним возможным приготовлением к побегу, по словам подруги, мог быть купленный Дианой втайне от родителей ноутбук. В семье девочке якобы запрещали сидеть в Интернете.

В день исчезновения Дианы подруге пришло от неё сообщение. Школьница завещала именно ей свой телефон и дневник, прочитав который, она якобы "всё поймёт". После этого от Дианы пришло прощальное СМС-сообщение. Затем ещё одно: "Увидимся в 2026 году", а также просьба удалить всю переписку. Что подруга и сделала.

А вот родители подруги Дианы рассказали следователям, что их дочь могла знать о готовящемся побеге девочки задолго до исчезновения. Ведь ещё весной она попросила родителей перевести её в другую школу под предлогом того, что Диана переедет в некое другое место.