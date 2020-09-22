"Молю Бога". Состояние сбитой рэпером женщины резко ухудшилось

Состояние преподавателя Лингвистического университета Надежды Тухтаровой, которую накануне в центре Москвы сбил начинающий рэпер на Infiniti, ухудшилось. Об этом сообщил брат женщины.
— У неё оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У неё сильно поломан крестец. Состояние очень тяжёлое. Я молю Бога, чтобы она осталась жива, — сообщил телеканалу "360" Сергей Тухтаров.
Мужчина пояснил, что в больнице практически дежурит её дочь. Отец Надежды — инвалид. Родные не решаются ему сказать плохие вести, переживая за его самочувствие.
Также Сергей Тухтаров рассказал ,что ни сам рэпер Эльмин Гулиев (Эллей), ни его представители не связывались с родственниками пострадавшей.
— Рано ещё, он с полицейскими ещё должен решить, будет ли "обоюдка". Очень важно установить, что он ехал на красный свет. Пока на меня никто не давил. Денег не предлагал, как это обычно бывает, — отметил Сергей, предположив, что виновник аварии сможет уйти от ответственности или даже в случае тюремного заключения выйдет раньше срока по УДО, что родных пострадавшей не устроит.
Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходовСегодня на Остоженке 26-летний Эльмин Гулиев, известный в узких кругах как рэпер Эллей, на внедорожнике "Инфинити" сбил двух пешеходов. За их жизнь сейчас борются врачи. Сам рэпер отделался парой синяков, а его спутница получила перелом таза и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, молодой лихач плевать хотел на правила: он регулярно попадает в аварии и собирает штрафы, а в злополучный час умудрился проскочить несколько светофоров на красный свет.
Напомним, в самом центре Москвы Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.