В Госдуме поддержали введение штрафа в полмиллиона за призыв к отчуждению территорий России
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Самое серьёзное наказание предусмотрено за публичные призывы в СМИ и в Интернете.
Законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий России прошёл первое чтение в Госдуме. Авторами документа стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Проектом предлагается ужесточить ответственность за публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Он предусматривает административную ответственность при первом нарушении нормы и уголовную — при последующих. Документом предусмотрены следующие штрафы: от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. За призывы в СМИ и Интернете размер штрафов повышается: от 70 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Ранее в России был принят закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму. Документ был разработан для реализации поправок к Конституции РФ.