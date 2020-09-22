В Госдуме поддержали введение штрафа в полмиллиона за призыв к отчуждению территорий России

Проектом предлагается ужесточить ответственность за публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности РФ. Он предусматривает административную ответственность при первом нарушении нормы и уголовную — при последующих. Документом предусмотрены следующие штрафы: от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей для юрлиц. За призывы в СМИ и Интернете размер штрафов повышается: от 70 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.