Дочь и зять волгоградского сенатора попали в ДТП на квадроцикле. За их жизнь борются врачи

Дочь и зять члена Совфеда от Волгоградской области Сергея Горнякова госпитализированы с различными травмами после ДТП с квадроциклом. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, инцидент произошёл 19 сентября рядом с берегом реки Хопёр.
— 19 сентября в 00:27 32-летний водитель, управляя квадроциклом Outlander CAN-АM, двигаясь по пересечённой местности Котовского сельского поселения вблизи прибрежной зоны реки Хопёр, не справился с управлением и совершил съезд в овраг с последующим опрокидыванием транспортного средства, — рассказали в управлении.
Горняков подтвердил случившееся в беседе с V1.ru. По его словам, дочь и зять не в состоянии рассказать о случившемся. Поэтому он обратился к ребятам, с которыми на турбазе отдыхали супруги. Они утверждают, что Екатерина поссорилась с мужем из-за слишком быстрой езды и слезла с квадроцикла. Супруг поехал без неё, а она пошла пешком. Далеко мужчине уехать не удалось. Он попал в овраг и свалился с транспорта. Екатерина спустилась вниз, чтобы вызволить супруга. В это время квадроцикл покатился и придавил пару. Сенатор добавил, что сейчас Екатерина с мужем в больнице, их состояние стабильно тяжёлое.
Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больницеПострадавшим 11, 12 и 13 лет.
Ранее в Подольске молодой человек заехал на квадроцикле во двор жилых домов и открыл стрельбу по детям.