Дочь и зять волгоградского сенатора попали в ДТП на квадроцикле. За их жизнь борются врачи

Горняков подтвердил случившееся в беседе с V1.ru. По его словам, дочь и зять не в состоянии рассказать о случившемся. Поэтому он обратился к ребятам, с которыми на турбазе отдыхали супруги. Они утверждают, что Екатерина поссорилась с мужем из-за слишком быстрой езды и слезла с квадроцикла. Супруг поехал без неё, а она пошла пешком. Далеко мужчине уехать не удалось. Он попал в овраг и свалился с транспорта. Екатерина спустилась вниз, чтобы вызволить супруга. В это время квадроцикл покатился и придавил пару. Сенатор добавил, что сейчас Екатерина с мужем в больнице, их состояние стабильно тяжёлое.