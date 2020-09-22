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Китай отверг обвинения США по поводу коронавируса

Власти страны отметили, что на сегодняшний день миру нужно больше солидарности и сотрудничества, а не конфронтации.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Kin Cheung

Власти Китая раскритиковали заявление президента США Дональда Трампа на 75-й Генассамблее ООН, который назвал именно их страну ответственной за пандемию.

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Президент США назвал борьбу с заболеванием глобальной битвой.

У нас есть проблемы с односторонним подходом, практикой притеснений. Мир находится на перепутье. В данный момент миру нужно больше солидарности и сотрудничества, но не конфронтации. Нам нужно увеличивать взаимное доверие, но не распространение политического вируса, — заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Трамп заявил, что Китай приносит больше проблем США, чем Россия

По его словам, из-за CoViD-19, пришедшего из КНР, экономике страны был нанесён значительный ущерб.

Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН также прозвучат речи президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Выступление президента РФ запланировано после 18:00 мск.

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