Доцент-расчленитель Соколов подал в суд на бывшую сожительницу за клевету

Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко, о клевете к своей бывшей сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём телеграм-канале.

Историк намерен защитить свои честь и достоинство, которые экс-любовница якобы опорочила в документальном фильме "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". Лента вышла 22 мая на видеоплатформе Premier.

- Обязать ответчиков опровергнуть указанные сведения путём размещения видеообращения Пржигодской, зачитывающей резолютивную часть решения суда. Обязать удалить фильм, - потребовал Соколов.

Также историк намерен взыскать с ответчиков по 1000 компенсации морального вреда и судебные расходы по делу.

Ранее 16 сентября в суде прокурор зачитала показания Екатерины Пржигодской. Она обвинила бывшего сожителя в том, что он в 2008 году привязал её к стулу, грозил прижечь утюгом и душил. Сам историк назвал эти заявления ложными и объявил о подаче иска. Адвокат Соколова Александр Торгашев заявил РИА "Новости", что конфликт между его подзащитным и женщиной имел место быть, однако, он завершился несколькими пощёчинами, а после этого любовница ещё год прожила с якобы истязателем и не обращалась в правоохранительные органы.