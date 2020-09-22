В Подмосковье скончался знаменитый конферансье Арнольд Гумницкий, работавший с Кобзоном и Утёсовым

В подмосковном санатории под Пушкино скончался знаменитый конферансье Арнольд Гумницкий, сообщает Пятый канал.
Он работал с мэтрами отечественной эстрады Леонидом Утёсовым и Иосифом Кобзоном. В 1993 году Гумницкому присвоили звание "Заслуженный артист России".
Умерла мать Сильвестра СталлонеОна была известным общественным деятелем, астрологом, актрисой и промоутером женского рестлинга.
Конферансье умер в возрасте 80 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Похоронить Гумницкого хотят на Востряковском кладбище.
Ранее Лайф сообщал, что ушедший в монастырь российский актёр погиб в ДТП под Владимиром.