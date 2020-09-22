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В Подмосковье скончался знаменитый конферансье Арнольд Гумницкий, работавший с Кобзоном и Утёсовым

Ему было 80 лет.

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Фото © ОК / Арнольд Гумницкий

В подмосковном санатории под Пушкино скончался знаменитый конферансье Арнольд Гумницкий, сообщает Пятый канал.

Он работал с мэтрами отечественной эстрады Леонидом Утёсовым и Иосифом Кобзоном. В 1993 году Гумницкому присвоили звание "Заслуженный артист России".

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Она была известным общественным деятелем, астрологом, актрисой и промоутером женского рестлинга.

Конферансье умер в возрасте 80 лет. О причинах смерти пока не сообщается. Похоронить Гумницкого хотят на Востряковском кладбище.

Ранее Лайф сообщал, что ушедший в монастырь российский актёр погиб в ДТП под Владимиром.

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