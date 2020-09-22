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Москвич убил мать и покончил с собой

Их тела были обнаружены в частном доме за закрытой дверью.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В посёлке Десёновское в Новой Москве были найдены мёртвыми мужчина и его мать, сообщает ГСУ СКР по столице.

22 сентября их тела были обнаружены в частном доме. Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дверь была заперта изнутри и спасателям пришлось её взламывать.

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Полиция задержала женщину, с ней проводятся следственные действия.

По предварительным данным следствия, мужчина убил мать, а затем покончил с собой. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге была жестоко убита местная жительница. Сразу же под подозрение попал её 19-летний сын. Он пытался скрыться, но оперативники смогли его задержать.

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