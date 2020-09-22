Москвич убил мать и покончил с собой

В посёлке Десёновское в Новой Москве были найдены мёртвыми мужчина и его мать, сообщает ГСУ СКР по столице.

22 сентября их тела были обнаружены в частном доме. Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дверь была заперта изнутри и спасателям пришлось её взламывать.

По предварительным данным следствия, мужчина убил мать, а затем покончил с собой. В настоящее время проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).