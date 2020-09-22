"Сниму перед ними шляпу". Трамп заявил о возможности использования в США зарубежных вакцин от CoViD-19

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применять в Соединённых Штатах зарубежные вакцины от коронавируса. Об этом сообщила на брифинге его пресс-секретарь Кейли Макинани.
— Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно всё равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне всё равно, если её сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу, — процитировала она слова американского лидера в ответ на вопрос, готовы ли США воспользоваться российским или китайским препаратом.
Также Трамп высказал намерение лично протестировать вакцину от коронавируса, которую создают в США, он уверен в том, что разработка окажется наиболее эффективной. Глава Белого дома подчеркнул, что готов стать "первым или последним", кому сделают прививку, ради блага своего народа.
Трамп рассказал, когда в США начнётся вакцинация от коронавирусаДо конца года планируется распространить до ста миллионов доз препарата.
Пресс-секретарь американского лидера пояснила, что наиболее перспективным Белый дом пока считает препарат, который разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca вместе с учёными из Оксфордского университета в Великобритании. США выделили на исследования $1,2 миллиарда.
Коронавирус: Главное
Ранее Трамп показал тест, выявляющий коронавирус за 15 минут, и назвал сроки готовности американской вакцины.