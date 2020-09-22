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"Сниму перед ними шляпу". Трамп заявил о возможности использования в США зарубежных вакцин от CoViD-19

Также глава Белого дома высказал намерение лично испытать на себе американский препарат.

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Фото © Instagram / President Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применять в Соединённых Штатах зарубежные вакцины от коронавируса. Об этом сообщила на брифинге его пресс-секретарь Кейли Макинани.

Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно всё равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне всё равно, если её сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу, процитировала она слова американского лидера в ответ на вопрос, готовы ли США воспользоваться российским или китайским препаратом.

Также Трамп высказал намерение лично протестировать вакцину от коронавируса, которую создают в США, он уверен в том, что разработка окажется наиболее эффективной. Глава Белого дома подчеркнул, что готов стать "первым или последним", кому сделают прививку, ради блага своего народа.

Трамп рассказал, когда в США начнётся вакцинация от коронавируса

До конца года планируется распространить до ста миллионов доз препарата.

Пресс-секретарь американского лидера пояснила, что наиболее перспективным Белый дом пока считает препарат, который разрабатывает британско-шведская компания AstraZeneca вместе с учёными из Оксфордского университета в Великобритании. США выделили на исследования $1,2 миллиарда.

Ранее Трамп показал тест, выявляющий коронавирус за 15 минут, и назвал сроки готовности американской вакцины.

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