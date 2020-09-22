"Сниму перед ними шляпу". Трамп заявил о возможности использования в США зарубежных вакцин от CoViD-19

— Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно всё равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне всё равно, если её сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу, — процитировала она слова американского лидера в ответ на вопрос, готовы ли США воспользоваться российским или китайским препаратом.