"Затронула миллионы людей". Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовом

Президент России Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса — это принципиально новый вызов, который затронул жизни миллионов людей. Об этом российский лидер заявил, выступая на Генассамблее ООН. Он отметил, что экспертам ещё только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока и все его отдалённые последствия.

- Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжёлых проблем для граждан практически всех государств – всё это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков, - перечислил президент.