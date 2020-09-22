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"Затронула миллионы людей". Путин назвал пандемию коронавируса принципиально новым вызовом

По его словам, карантин и закрытие границ стали реалиями сегодняшнего дня.

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Фото © Donato Fasano / Getty Images

Президент России Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса — это принципиально новый вызов, который затронул жизни миллионов людей. Об этом российский лидер заявил, выступая на Генассамблее ООН. Он отметил, что экспертам ещё только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока и все его отдалённые последствия.

- Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжёлых проблем для граждан практически всех государств – всё это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков, - перечислил президент.

Отметим, что в рамках своего выступления Владимир Путин предложил бесплатную вакцинацию от коронавируса всем сотрудникам ООН.

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