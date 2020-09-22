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Путин назвал два события этого года, которые сложно переоценить

Президент считает, что Устав ООН остаётся действующим даже спустя столько лет.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в этом году мир отмечает два исторических события, которые сложно переоценить. Это 75-летие окончания Второй мировой войны и годовщина создания ООН.

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Российский лидер считает безответственным забвение уроков истории.

В этом году мировое сообщество отмечает два исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединённых Наций. Невозможно переоценить значимость этих двух событий, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Устав ООН и сейчас остаётся главным источником международного права.

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