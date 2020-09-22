Путин назвал два события этого года, которые сложно переоценить

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в этом году мир отмечает два исторических события, которые сложно переоценить. Это 75-летие окончания Второй мировой войны и годовщина создания ООН.
Путин назвал низостью попытки пересмотра решений нюрнбергского трибуналаРоссийский лидер считает безответственным забвение уроков истории.
— В этом году мировое сообщество отмечает два исторических юбилея: 75-летие окончания Второй мировой войны и создание Организации Объединённых Наций. Невозможно переоценить значимость этих двух событий, — сказал Путин.
Глава государства отметил, что Устав ООН и сейчас остаётся главным источником международного права.