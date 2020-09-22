Суд арестовал курсанта, подозреваемого в убийстве матери

Суд арестовал на два месяца 19-летнего курсанта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Юноша подозревается в жестоком убийстве собственной матери.
Задержанный частично признал вину, но мотивы не озвучил. Также в ходе заседания он заявил, что не возражает против заключения в СИЗО, но после подсказок адвоката всё же попросил суд поместить его под домашний арест, но этого не случилось. Молодой человек проведёт под арестом как минимум два месяца.
"Тихий, сам с собой разговаривал". Знакомый рассказал о курсанте, заподозренном в убийстве материСобеседник Лайфа всегда видел молодого человека в одиночестве.
Как сообщал Лайф, в Санкт-Петербурге была жестоко убита местная жительница. Сразу же под подозрение попал её 19-летний сын. Он пытался скрыться, но оперативники смогли его задержать. Следователи полагают, что молодой человек напал с ножом на мать во время ссоры и нанёс ей несколько ударов в область шеи и туловища. Женщину нашёл мёртвой супруг.