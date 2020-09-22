Суд арестовал курсанта, подозреваемого в убийстве матери

Суд арестовал на два месяца 19-летнего курсанта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Юноша подозревается в жестоком убийстве собственной матери.

Задержанный частично признал вину, но мотивы не озвучил. Также в ходе заседания он заявил, что не возражает против заключения в СИЗО, но после подсказок адвоката всё же попросил суд поместить его под домашний арест, но этого не случилось. Молодой человек проведёт под арестом как минимум два месяца.