Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Генсек ООН назвал пандемию коронавируса пятым "всадником апокалипсиса"

Гутерриш призвал человечество двигаться вперёд "со смирением" перед микроскопическим вирусом, который "поставил весь мир на колени".

79
Post cover

Фото © ТАСС / Luiz Rampelotto/ZUMA Wire

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала для мира пятым "всадником апокалипсиса". По его словам, эпидемия привела к кризису, который не похож ни на один из тех, с которыми человечество встречалось раньше.

Китай отверг обвинения США по поводу коронавируса

Власти страны отметили, что на сегодняшний день миру нужно больше солидарности и сотрудничества, а не конфронтации.

С января по всему миру скачет всадник пандемии CoViD-19, который присоединился к четырём другим и увеличил разрушительную силу каждого из них, — заявил он, открывая дебаты 75-й сессии Генеральной ассамблеи. — Мы должны двигаться вперёд со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени.

Вирусолог усомнился, что в России введут повторный карантин из-за коронавируса

Всё находится под контролем, отметил специалист.

Напомним, что ещё в январе Гутерриш определил четырёх "всадников апокалипсиса": по его словам, это высокий уровень геополитического напряжения, изменение климата, растущее" глобальное недоверие" и "тёмная сторона" цифрового мира.

У нас должно хватить сил сокрушить пятерых всадников и построить инклюзивный и устойчивый мир, — заключил генсек ООН.

"Неудачница года". Коронавирусный плен Риты Дакоты в Турции может продлиться долгие месяцы

Больше всего исполнительница переживает из-за разлуки с трёхлетней дочкой.

Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН также прозвучат речи президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Выступление президента РФ запланировано после 18:00 мск.

Выступление президента США Дональда Трампа уже прозвучало. В своей речи он назвал Китай ответственным за пандемию и призвал власти страны к ответственности.

Выбор редакции