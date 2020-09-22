Генсек ООН назвал пандемию коронавируса пятым "всадником апокалипсиса"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала для мира пятым "всадником апокалипсиса". По его словам, эпидемия привела к кризису, который не похож ни на один из тех, с которыми человечество встречалось раньше.

— С января по всему миру скачет всадник пандемии CoViD-19, который присоединился к четырём другим и увеличил разрушительную силу каждого из них, — заявил он, открывая дебаты 75-й сессии Генеральной ассамблеи. — Мы должны двигаться вперёд со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени.

Напомним, что ещё в январе Гутерриш определил четырёх "всадников апокалипсиса": по его словам, это высокий уровень геополитического напряжения, изменение климата, растущее" глобальное недоверие" и "тёмная сторона" цифрового мира.

— У нас должно хватить сил сокрушить пятерых всадников и построить инклюзивный и устойчивый мир, — заключил генсек ООН.

Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН также прозвучат речи президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля. Выступление президента РФ запланировано после 18:00 мск.