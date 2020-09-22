Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2020, 18:33
4034

Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Лауреаты будут находиться в своих странах.

До сих пор Нобелевскую премию вручали лично, но пандемия диктует свои правила. В этом году из-за коронавируса церемония пройдёт не в Стокгольмской филармонии с последующим банкетом в ратуше, а онлайн.

Студию оборудуют в мэрии Стокгольма. А лауреаты будут находиться либо в Посольстве Швеции у себя в стране, либо в своём университете. Оттуда они будут выходить на видеосвязь.

С оговоркой. Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира

Ранее бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.

BannerImage
Алексей Дёмин
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • награждения
  • В мире
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar