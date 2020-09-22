Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса

До сих пор Нобелевскую премию вручали лично, но пандемия диктует свои правила. В этом году из-за коронавируса церемония пройдёт не в Стокгольмской филармонии с последующим банкетом в ратуше, а онлайн.

Студию оборудуют в мэрии Стокгольма. А лауреаты будут находиться либо в посольстве Швеции у себя в стране, либо в своём университете. Оттуда они будут выходить на связь по видео.