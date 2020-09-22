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Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавируса

Лауреаты будут находиться в своих странах.

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Фото © Pixabay

До сих пор Нобелевскую премию вручали лично, но пандемия диктует свои правила. В этом году из-за коронавируса церемония пройдёт не в Стокгольмской филармонии с последующим банкетом в ратуше, а онлайн.

Студию оборудуют в мэрии Стокгольма. А лауреаты будут находиться либо в посольстве Швеции у себя в стране, либо в своём университете. Оттуда они будут выходить на связь по видео.

С оговоркой. Трамп повторно выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент США может стать лауреатом премии в составе всей американской администрации за прорыв в переговорах по Косову.

Ранее бывший премьер Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск предложил номинировать экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и её супруга Сергея на Нобелевскую премию мира.

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