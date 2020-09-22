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Лекарство против коронавируса "Арепливир" обновят и сделают эффективнее

Как уточнили фармацевты, новая версия сможет лучше бороться с различными мутациями вируса.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В середине 2021 года на рынке должно появиться новое поколение препаратов от коронавируса "Арепливир". С таким заявлением выступил Андрей Младенцев, главный исполнительный директор фармацевтической компании "Промомед", которая выпустила препарат для лечения CoViD-19.

В настоящий момент, завершив разработку и регистрацию "Арепливира", мы работаем над следующими поколениями препаратов, которые будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов. Мы эту работу не останавливаем. Это наша специализация, — сообщил РИА "Новости" Младенцев.

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Появился препарат пока только в одной торговой сети. Остальные пока даже не знают, когда начнут им торговать.

Препарат "Арепливир" был разработан учёными и врачами "Промомеда" на основе "Фавипиравира". Базой стал саранский "Биохимик". В июне текущего года медикамент прошёл все необходимые стадии регистрации и проверок в России.

Очень надеемся, что следующее поколение препарата выйдет в следующем году. В середине следующего года, — уточнил Андрей Младенцев.

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За время исследований лекарства не было выявлено ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжёлую стадию заболевания.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.

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