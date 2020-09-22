Лекарство против коронавируса "Арепливир" обновят и сделают эффективнее

В середине 2021 года на рынке должно появиться новое поколение препаратов от коронавируса "Арепливир". С таким заявлением выступил Андрей Младенцев, главный исполнительный директор фармацевтической компании "Промомед", которая выпустила препарат для лечения CoViD-19.
— В настоящий момент, завершив разработку и регистрацию "Арепливира", мы работаем над следующими поколениями препаратов, которые будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов. Мы эту работу не останавливаем. Это наша специализация, — сообщил РИА "Новости" Младенцев.
Цена в 12 тысяч не помеха. Покупатели мигом смели с полок аптек новое лекарство от коронавирусаПоявился препарат пока только в одной торговой сети. Остальные пока даже не знают, когда начнут им торговать.
Препарат "Арепливир" был разработан учёными и врачами "Промомеда" на основе "Фавипиравира". Базой стал саранский "Биохимик". В июне текущего года медикамент прошёл все необходимые стадии регистрации и проверок в России.
— Очень надеемся, что следующее поколение препарата выйдет в следующем году. В середине следующего года, — уточнил Андрей Младенцев.
"Это революция". Разработчик рассказал об эффективности российского препарата от CoViD-19За время исследований лекарства не было выявлено ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжёлую стадию заболевания.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.