Лекарство против коронавируса "Арепливир" обновят и сделают эффективнее

В середине 2021 года на рынке должно появиться новое поколение препаратов от коронавируса "Арепливир". С таким заявлением выступил Андрей Младенцев, главный исполнительный директор фармацевтической компании "Промомед", которая выпустила препарат для лечения CoViD-19.

— В настоящий момент, завершив разработку и регистрацию "Арепливира", мы работаем над следующими поколениями препаратов, которые будут, может, лучше бороться с коронавирусной инфекцией, может, будут бороться с другими мутациями вирусов. Мы эту работу не останавливаем. Это наша специализация, — сообщил РИА "Новости" Младенцев.

Препарат "Арепливир" был разработан учёными и врачами "Промомеда" на основе "Фавипиравира". Базой стал саранский "Биохимик". В июне текущего года медикамент прошёл все необходимые стадии регистрации и проверок в России.

— Очень надеемся, что следующее поколение препарата выйдет в следующем году. В середине следующего года, — уточнил Андрей Младенцев.