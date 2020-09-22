Девушка вышла замуж за любовь всей своей жизни, а через несколько дней её не стало из-за "бородавки"

23-летняя Эшли Симрадж вышла замуж за любовь всей своей жизни Джейсона Хейла 5 сентября в Квинсленде, Австралия, в присутствии семьи и друзей. Девушка надела красивое свадебное платье с роскошной фатой, помещение украсили цветами, для главного праздника всё было готово, но в глазах гостей стояли слёзы.

Фото © Facebook / Jason Hale, GoFundMe

В 2018-м Эшли заметила у себя на ноге странную шишку. Когда она обратилась к врачам, те сказали ей, что повода для беспокойства нет — это всего лишь безобидная бородавка. Однако спустя год та стала болеть и кровоточить. И только тогда девушке поставили правильный и страшный диагноз: меланома. Но было уже поздно, рак поразил органы.

Фото © Facebook / Jason Hale, GoFundMe

В августе Эшли сообщили, что ей осталось жить всего несколько недель. Измученная и катастрофически похудевшая — до 34 кг, она всё же исполнила свою мечту — вышла замуж за любимого человека. Через несколько дней девушка умерла, пишет Mirror. Убитый горем жених оставил в "Фейсбуке" пост, где рассказал, как они мечтали вместе дожить до глубокой старости.

Словами не описать боль, которую я сейчас испытываю. Я полностью опустошён, моё сердце разбито. Я так надеялся, что ты поправишься. У нас было столько планов: завести детей, путешествовать по миру. И больше всего я хотел состариться вместе с тобой Джейсон Хейл

Фото © Twitter / NewsSydney