Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин назвал низостью попытки пересмотра решений нюрнбергского трибунала

Российский лидер считает безответственным забвение уроков истории.

379
Post cover

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин назвал низостью политизированные попытки произвольно трактовать историю Второй мировой войны и пересмотреть решения нюрнбергского трибунала. По его мнению, такие действия являются ударом по основам послевоенного мироустройства.

Глава российского государства уверен, что забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. То же относится и к политизированным попыткам произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны.

Переиначивать решения конференции союзников и нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, — заявил российский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Нюрнбергский процесс, или "Суд истории" — это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Он проходил в Нюрнберге, Германия, с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года и был создан на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между СССР, США, Британией и Францией, к которому присоединилось 19 других стран.

Путин в ООН напомнил о невмешательстве в дела государств

Глава российского государства начал выступление в Генеральной ассамблее.

Ранее в своей речи Путин заявил, что пандемия коронавируса — это принципиально новый вызов, который затронул жизни миллионов людей.

Выбор редакции