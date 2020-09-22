Путин назвал низостью попытки пересмотра решений нюрнбергского трибунала

Президент РФ Владимир Путин назвал низостью политизированные попытки произвольно трактовать историю Второй мировой войны и пересмотреть решения нюрнбергского трибунала. По его мнению, такие действия являются ударом по основам послевоенного мироустройства.

Глава российского государства уверен, что забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. То же относится и к политизированным попыткам произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны.

— Переиначивать решения конференции союзников и нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, — заявил российский лидер в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Нюрнбергский процесс, или "Суд истории" — это судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Он проходил в Нюрнберге, Германия, с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года и был создан на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между СССР, США, Британией и Францией, к которому присоединилось 19 других стран.