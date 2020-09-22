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Путин напомнил в ООН о предложении созвать саммит стран Большой пятёрки

Встречу можно провести, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Россия предложила созвать саммит стран "Большой пятёрки", чтобы подтвердить ключевые принципы в международных делах. Об этом в ООН напомнил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер считает безответственным забвение уроков истории.

Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая остановка, — сказал российский лидер в видеообращении, которое было показано в рамках Генассамблеи ООН.

Напомним, такое предложение глава государства озвучил в августе этого года. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже тогда пояснял, что речь идёт о том времени, когда отступит пандемия коронавируса.

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