Путин напомнил в ООН о предложении созвать саммит стран Большой пятёрки

Россия предложила созвать саммит стран "Большой пятёрки", чтобы подтвердить ключевые принципы в международных делах. Об этом в ООН напомнил президент России Владимир Путин.

— Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая остановка, — сказал российский лидер в видеообращении, которое было показано в рамках Генассамблеи ООН.