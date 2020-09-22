Путин призвал расчистить мировую экономику от нелегитимных санкций

Президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН, выступил за отмену нелегитимных санкций в сложных условиях пандемии коронавируса.
— Расчистка мировой торговли от запретов, ограничений, нелегитимных санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы в мире на фоне пандемии, — отметил Путин.
Путин назвал два события этого года, которые сложно переоценитьПрезидент считает, что Устав ООН остаётся действующим даже спустя столько лет.
По его мнению, миссия политики сейчас заключается в том, чтобы прокладывать дорогу торговле, честной конкуренции, совместным проектам, а не связывать руки совместной инициативе.
Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН также выступили президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, президент Чили Себастьян Пиньера и кубинский лидер Мигель Диас-Канель.