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Путин предложил бесплатную вакцинацию сотрудников ООН от коронавируса

Российский лидер рассказал, что такие просьбы в Москву уже поступают.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Россия может провести бесплатную вакцинацию сотрудников Организации Объединённых Наций от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, которое было показано в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений, — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что такие обращения из ООН уже поступают.

В ВОЗ назвали российскую вакцину от коронавируса безопасной и эффективной

В организации выразили благодарность за разработку препарата.

Напомним, что ранее в России разрешили клинические испытания ещё одной, уже третьей, вакцины от коронавируса.

А в гражданский оборот поступила партия первой вакцины от CoViD-19 — "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Информацию о препарате можно узнать на официальном сайте.

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