Путин предложил бесплатную вакцинацию сотрудников ООН от коронавируса

Россия может провести бесплатную вакцинацию сотрудников Организации Объединённых Наций от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, которое было показано в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН.

— Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и её подразделений, — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что такие обращения из ООН уже поступают.

Напомним, что ранее в России разрешили клинические испытания ещё одной, уже третьей, вакцины от коронавируса.