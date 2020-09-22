Путин — о развитии технологий: Важно услышать, воспринять опасения людей

Президент РФ Владимир Путин считает, что на фоне быстрого развития технологий важно слышать людей, которые выражают опасения по этому поводу. Об этом глава государства сказал в видеообращении, которое стало частью заседания Генассамблеи ООН.

— Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права на частную жизнь, собственность, безопасность, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества. Искать баланс между развитием искусственного интеллекта и ограничениями на этот процесс. Исключать потенциальные угрозы.