Путин — о развитии технологий: Важно услышать, воспринять опасения людей

Президент РФ Владимир Путин считает, что на фоне быстрого развития технологий важно слышать людей, которые выражают опасения по этому поводу. Об этом глава государства сказал в видеообращении, которое стало частью заседания Генассамблеи ООН.
— Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права на частную жизнь, собственность, безопасность, — сказал Путин.
Путин назвал низостью попытки пересмотра решений нюрнбергского трибуналаРоссийский лидер считает безответственным забвение уроков истории.
Российский лидер добавил, что нужно учиться использовать новые технологии во благо человечества. Искать баланс между развитием искусственного интеллекта и ограничениями на этот процесс. Исключать потенциальные угрозы.
Президент напомнил, что мир становится всё более сложным и многополярным.