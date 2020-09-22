Путин в ООН напомнил о невмешательстве в дела государств

Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава российского государства заявил, что главным источником международного права остаётся принятый 75 лет назад устав организации.

Путин подчеркнул, что в этом документе есть пункты о равенстве государств, невмешательстве в их дела, праве народа самим определять свою судьбу, отказ от применения силы, политического урегулирования споров.