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Путин в ООН напомнил о невмешательстве в дела государств

Глава российского государства начал выступление в Генеральной ассамблее.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин выступает на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава российского государства заявил, что главным источником международного права остаётся принятый 75 лет назад устав организации.

Путин подчеркнул, что в этом документе есть пункты о равенстве государств, невмешательстве в их дела, праве народа самим определять свою судьбу, отказ от применения силы, политического урегулирования споров.

ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, — добавил президент РФ.

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Напомним, сегодня в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН также выступили президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, президент Чили Себастьян Пиньера и кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

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